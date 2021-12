Salernitana-Inter 0-5, Perisic: “Dobbiamo continuare così. Col Napoli la svolta” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Abbiamo fatto bene come nelle ultime settimane, Dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Siamo pericolosi, c’è equilibrio. Se la vittoria col Napoli è stata la svolta? Sì, perché è arrivata dopo la sosta, era difficilissima”. Queste le parole di Ivan Perisic, autore del momentaneo 1-0 dell’Inter sulla Salernitana, dopo il 5-0 definitivo dell’Arechi. Quarto gol stagionale per il croato: “Se la squadra gioca così, non è difficile fare bene. Sono davvero contento”, ha detto a Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Abbiamo fatto bene come nelle ultime settimane,perché siamo sulla strada giusta. Siamo pericolosi, c’è equilibrio. Se la vittoria colè stata la? Sì, perché è arrivata dopo la sosta, era difficilissima”. Queste le parole di Ivan, autore del momentaneo 1-0 dell’sulla, dopo il 5-0 definitivo dell’Arechi. Quarto gol stagionale per il croato: “Se la squadra gioca, non è difficile fare bene. Sono davvero contento”, ha detto a Sky Sport. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 20.45 per #SalernitanaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ec… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - LuciusEvil85 : RT @marifcinter: Striscione della Curva Nord #Inter: 'La fede non si svende come al mercato. Vicini agli ultras della Salernitana'. Appla… - giuli93_d : RT @fralittera: E il Venezia è scarso E lo Spezia è scarso E la Roma è decimata E il Cagliari è scarso E la Salernitana è scarsa Dire che… -