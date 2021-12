Salernitana-Inter 0-5, nerazzurri sontuosi: sbancato anche l’Arechi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Salernitana-Inter, gara della 18a giornata del campionato di Serie A 21-22, viene “monopolizzata” dalla squadra nerazzurra, che guadagna i tre punti confermandosi leader al momento inarrestabile. Questa la cronaca del match dell'”Arechi”. Il primo tempo di Salernitana-Inter Barella è il primo a cercare la porta avversaria al 3? minuto, ma la sfera vola sopra la traversa. Due minuti dopo Dzeko chiede il penalty dopo uno scontro nell’area dei campani con Gagliolo, ma VAR e arbitro dicono ‘no’. All’11’, invece, i nerazzurri possono usufruire di un corner, dal quale Calhanoglu pennella un’ottima parabola per la testa di Perisic appostato sul primo palo, il quale riesce a battere Fiorillo per il vantaggio Interista. Gli uomini di Inzaghi spingono e con Dumfries, al 14?, vanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021), gara della 18a giornata del campionato di Serie A 21-22, viene “monopolizzata” dalla squadra nerazzurra, che guadagna i tre punti confermandosi leader al momento inarrestabile. Questa la cronaca del match dell'”Arechi”. Il primo tempo diBarella è il primo a cercare la porta avversaria al 3? minuto, ma la sfera vola sopra la traversa. Due minuti dopo Dzeko chiede il penalty dopo uno scontro nell’area dei campani con Gagliolo, ma VAR e arbitro dicono ‘no’. All’11’, invece, ipossono usufruire di un corner, dal quale Calhanoglu pennella un’ottima parabola per la testa di Perisic appostato sul primo palo, il quale riesce a battere Fiorillo per il vantaggioista. Gli uomini di Inzaghi spingono e con Dumfries, al 14?, vanno ...

Advertising

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 20.45 per #SalernitanaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ec… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #SalernitanaInter ?? - capuanogio : #Inzaghi, missione sorpasso: se batte la #Salernitana ha già la certezza di chiudere il girone d'andata con più pun… - TelevideoRai101 : Serie A,18° turno:Salernitana-Inter 0-5 - SolosalernoIt : Altro che crisantemi, 'manita' in faccia a Fabiani. Salernitana-Inter 0-5 - Solo Salerno -