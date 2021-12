Salernitana, con la Serie B niente ritorno a Lotito (Di venerdì 17 dicembre 2021) Momenti delicati in casa Salernitana. Da due giorni è infatti scaduto il limite imposto dal trust per la presentazione delle offerte per l’acquisto del club, ed entro fine anno è invece previsto quello ufficiale imposto dalla FIGC: stando alle cose attuali, il club campano rischia di non poter proseguire il campionato di Serie A. Tra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Momenti delicati in casa. Da due giorni è infatti scaduto il limite imposto dal trust per la presentazione delle offerte per l’acquisto del club, ed entro fine anno è invece previsto quello ufficiale imposto dalla FIGC: stando alle cose attuali, il club campano rischia di non poter proseguire il campionato diA. Tra L'articolo

Advertising

capuanogio : #Inzaghi, missione sorpasso: se batte la #Salernitana ha già la certezza di chiudere il girone d'andata con più pun… - FiorinoLuca : Squadre con meno reti segnate in casa in campionato: Salernitana 5 Genoa 8 Spezia 9 JUVENTUS 9 - CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - LuzPagoda : RT @glmdj: ??????La #SerieA sta organizzando una retrocessione consenziente della #Salernitana con tanto di proroga ad hoc concessa a #Lotito… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Salernitana, con la Serie B niente ritorno a Lotito: Momenti delicati in casa Salernitana. Da… -