Sale l'incidenza dei contagi, in calo l'indice Rt (Di venerdì 17 dicembre 2021) incidenza sempre più su in Italia, arrivata a toccare quota 241 casi per centomila abitanti, in forte aumento rispetto ai 176 per centomila di una settimana fa.Ancora in leggero calo l’indice Rt invece, che scende da 1,18 a 1,13. Sono i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità.“L’incidenza settimanale a livello nazionale - sottolinea l’Iss - in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021) vs 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 24 novembre - 7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09 - 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)sempre più su in Italia, arrivata a toccare quota 241 casi per centomila abitanti, in forte aumento rispetto ai 176 per centomila di una settimana fa.Ancora in leggerol’Rt invece, che scende da 1,18 a 1,13. Sono i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall’Istituto Superiore di Sanità.“L’settimanale a livello nazionale - sottolinea l’Iss - in netto aumento: 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021) vs 176 per 100mila abitanti (03/12/2021-09/12/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 24 novembre - 7 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09 - 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia ...

Advertising

leggoit : Sale nettamente l'incidenza, Rt in calo. I dati #iss: «In aumento ricoveri» - repubblica : Covid, il monitoraggio settimanale: l'Rt scende di poco e arriva a 1,13 mentre l'incidenza sale a 241 casi per 100m… - TgLa7 : #Covid_19, Iss: incidenza sale da 176 a 241, Rt giu' 1,13 - tvoggi : CORONAVIRUS, STABILE IL TASSO D’INCIDENZA IN CAMPANIA Sono 1.770 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 39.914 t… - longobar : RT @istat_it: #AlessandroFaramondi #Istat 'Il 44,8% delle istituzioni pubbliche ha dichiarato effetto positivo dello #smartworking in ter… -