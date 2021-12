Sai perché i bimbi “cattivi” ricevono il carbone? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da piccoli almeno una volta chiunque si sarà sentito dire “Se non fai il bravo o la brava la Befana ti porta il carbone“. Probabilmente molti di noi usano adesso questa stessa frase con i figli. Ma perché, per tradizione, il carbone è associato alla punizione che si dà ai bambini che hanno fatto i monelli? Prima di tutto, c’è da fare una precisazione: non è la nostra vecchietta sulla scopa a portare originariamente il carbone nel suo sacco, ma san Nicola, figura che in molte culture ha anticipato e dato ispirazione per quella di Babbo Natale. Per tradizione, infatti, il santo – davvero esistito, visto che parliamo di Nicola di Myra, imprigionato da Diocleziano nel 305 e nel 313 liberato da Costantino – nella notte tra il 5 e il 6 dicembre porta doni ai bambini, che lo aspettano lasciando un bicchiere di latte e un ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da piccoli almeno una volta chiunque si sarà sentito dire “Se non fai il bravo o la brava la Befana ti porta il“. Probabilmente molti di noi usano adesso questa stessa frase con i figli. Ma, per tradizione, ilè associato alla punizione che si dà ai bambini che hanno fatto i monelli? Prima di tutto, c’è da fare una precisazione: non è la nostra vecchietta sulla scopa a portare originariamente ilnel suo sacco, ma san Nicola, figura che in molte culture ha anticipato e dato ispirazione per quella di Babbo Natale. Per tradizione, infatti, il santo – davvero esistito, visto che parliamo di Nicola di Myra, imprigionato da Diocleziano nel 305 e nel 313 liberato da Costantino – nella notte tra il 5 e il 6 dicembre porta doni ai bambini, che lo aspettano lasciando un bicchiere di latte e un ...

Advertising

_Nico_Piro_ : e non sai se a puzzare sei tu o il posto dove stai cercando di dormire, dopo aver guadato l'Hari Rod con una moto c… - RebsDiary : RT @guestofworld_: 'Te che ne sai di quello che pensa Simone?' Perché anche se lo fa diventare matto nessuno glielo deve toccare #unprofes… - 4ntonio7urco : @diocimitero Allora perché lo cerchi se sai che non ci sta - camilobattiston : RT @guestofworld_: 'Te che ne sai di quello che pensa Simone?' Perché anche se lo fa diventare matto nessuno glielo deve toccare #unprofes… - CriX3210 : @L3onard___ non siamo immuni ma abbiamo il 70% di non infettarci e di nn infettare! cosa ben diversa! Deduco che nn… -

Ultime Notizie dalla rete : Sai perché Disabili torturati nella casa di cura lager. 'Nelle intercettazioni choc le urla dei pazienti' 'Noi siamo sotto scopa dell'Asp di Palermo, perché il padre del nostro amministrativo è una specie ... tu lo sai che non sono soldi soltanto tuoi? Quando tu in quattro anni i cambi quattro autovetture, ...

Chiara Civello, un ciclo di Chansons per dare respiro all'anima Voglio sempre dedicarmi a un repertorio che mi appassiona in un preciso momento perché siamo esseri ... La mia versione di Col tempo Sai non la ho mai ricantata, buona la prima. Chansons ha toccato ...

«Condannato perchè diverso» di Alessandro Zelioli (Montecchio Emilia - RE) Settesere 'Noi siamo sotto scopa dell'Asp di Palermo,il padre del nostro amministrativo è una specie ... tu loche non sono soldi soltanto tuoi? Quando tu in quattro anni i cambi quattro autovetture, ...Voglio sempre dedicarmi a un repertorio che mi appassiona in un preciso momentosiamo esseri ... La mia versione di Col temponon la ho mai ricantata, buona la prima. Chansons ha toccato ...