Saelemaekers | “Ronaldo è il mio idolo E’ una grande persona”

Advertising

sportli26181512 : Saelemaekers: 'Il mio idolo è Ronaldo. L'abbraccio con lui dopo Milan-Juventus è un bel ricordo': Intervenuto ai mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers Ronaldo

Ecco le sue dichiarazioni Lunga intervista rilasciata da Alexisai microfoni di DAZN. ... Abbraccio con Cristianoin Coppa Italia - 'Per me è stata una cosa straordinaria. Era un ...In avanti la scelta del partner didipenderà dalle condizioni di Morata. Nel Milan, alle spalle di Ibra giocano, Calhanoglu e Díaz. Bennacer e Kessie a centrocampo. Le formazioni ...Saelemaekers ha parlato nel corso di una lunga intervista a Dazn. Le sue dichiarazioni sui compagni di squadra e non solo Intervistato da Dazn, Alexis Saelemaekers ha parlato del suo inizio di stagion ...Alexis Saelemaekers, intervistato ai microfoni di Dazn, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato la sua vita calcistica, fuori e dento dal ...