S.W.A.T 4, anticipazioni 8^ puntata 18 dicembre: Hondo e Deacon in pericolo

La penultima puntata di S.W.A.T 4 in onda su Rai Due il 18 dicembre 2021 vedrà al centro della scena Hondo e Deacon. I due, come rivelano le anticipazioni avranno a che fare con una banda di rapinatori che si considerano moderni Robin Hood e persino con un gruppo di poliziotti che pratica la discriminazione razziale. Poco dopo, i due, si ritroveranno coinvolti in un sequestro di persona in un tribunale e saranno in grande pericolo. Infine, Jim Street prenderà una decisione importante.

S.W.A.T. 4, trama 18 dicembre: Hondo e la squadra alle prese con una banda di rapinatori

Il primo episodio che comporrà la puntata S.W.A.T. 4 dal titolo originale Local Heroes (in italiano Nella giungla) vedrà al centro della trama il tentativo di ...

