Russia offre a Usa e Nato corposo trattato di pace

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Laha inviato agli Usa e allaundi', ciascuno di nove articoli, in cui articola le sue richieste per alleggerire le tensioni in Europa dell'est. Il ministero degli ...

La Russia ha inviato agli Usa e alla Nato un corposo 'trattato di pace', ciascuno di nove articoli, in cui articola le sue richieste per alleggerire le tensioni in Europa dell'est. Tra le misure proposte, anticipate da vari media russi, vi è la creazione di una hotline tra Mosca e la Nato, la promessa da parte degli Usa di «non espandere» ulteriormente la Nato.