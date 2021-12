Russia a Usa, riportare in patria le armi nucleari (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'articolo 7 del trattato proposto dalla Russia agli Usa prevede che "le Parti evitino il dispiegamento di armi nucleari al di fuori del territorio nazionale" e riportino in patria "le armi già ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'articolo 7 del trattato proposto dallaagli Usa prevede che "le Parti evitino il dispiegamento dial di fuori del territorio nazionale" e riportino in"legià ...

Mosca chiede alla Nato di ritirare le sue infrastrutture militari alle posizioni del 1997 I due trattati La Russia ha reso noti i dettagli delle 'due proposte di trattato', inviate a Usa e Nato, volti a limitare l'influenza americana e dell'Alleanza atlantica ai suoi confini e intende ...

Il baratro scavato da Biden A inizio settimana l’ultimatum del presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovic Putin, agli Stati Uniti d’America, agli Alleati della ...

