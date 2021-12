Rubano 110 chili di rame ma vengono fermati dai carabinieri | due arresti

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Alle prime ore del mattino, a conclusione di un’intensa attività investigativa posta in essere dai militari dipendenti dalla Compagniadi Montesarchio ed in particolare da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato due persone, un 42enne e 34enne, entrambi di Cervinara (AV), già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, poiché ritenuti responsabili di furto. Nel dettaglio, a seguito di episodi di furti diavvenuti nell’ultimo periodo all’interno di un’azienda attualmente inattiva, erano stati predisposti da parte dell’Arma, mirati servizi di controllo del territorio tesi all’individuazione dei responsabili e verso le ore 05:30 odierne, militari dell’Aliquota Radiomobile riuscivano ad intercettare e bloccare un mezzo con due ...

