Rt: Italia 1,13. Incidenza: 241 casi di corona virus ogni centomila abitanti Report settimanale dell'istituto superiore di sanità (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'articolo Rt: Italia 1,13. Incidenza: 241 casi di corona virus ogni centomila abitanti <small class="subtitle">Report settimanale dell'istituto superiore di sanità</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'articolo Rt:1,13.: 241di di proviene da Noi Notizie..

Advertising

Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: Massima attenzione nella gestione della #pandemia. I contagi sono in aumento in Europa. In I… - NoiNotizie : Rt: #Italia 1,13. Incidenza: 241 casi di #coronavirus ogni centomila abitanti - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il monitoraggio: l’incidenza dei casi schizza da 176 a 241, l’Rt a 1,13 - infoitinterno : Covid Italia, news di oggi, l’incidenza schizza da 176 a 241, da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino in zona… - solops : I dati settimanali del Covid in Italia: Rt scende a 1.13, incidenza vola a 241 -