Rsa-lager | disabili torturati e senza cibo | le grida nelle intercettazioni

Advertising

Affaritaliani : Palermo, disabili torturati in rsa-lager: nelle intercettazioni le grida - icspleit : @primularossa91 @GaIadhrim @annatzu @patrickzaki1 Le RSA diventano lager, tolgono il lavoro alla gente, lo sport è… -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa lager

, fondi pubblici usati per pagare gioielli, viaggi e automobili Le indagini del Nucleo di Polizia economica finanziaria di Palermo - Gruppo Tutela spesa pubblica ha consentito di scoprire ...I finanzieri di Palermo hanno liberato da un vero e proprioi pazienti che sono stati ... Leggi notizie correlate ? Maltrattamenti ad anziani e gestione illegale in: chiesti due processi ? ...Il servizio sanitario truffato per 7 milioni di euro. Nell’inchiesta della Guardia di Finanza si parla di “ un campionario aberrante di crudeltà” ...35 misure cautelari e quasi 7 milioni di euro di beni confiscati: le Fiamme Gialle hanno scoperto una casa di riposo lager dove venivano torturati dei disabili ...