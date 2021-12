Rottamazione quater necessaria per la ripartenza Parla la deputata M5S | Flati | “Serve più aiuto a imprese e famiglie”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il M5S ha chiesto con il suo leader, Giuseppe Conte, la. Francescapentastellata della Commissione Bilancio, quali sono i motivi di questa richiesta? “È evidente che il prolungato stato di emergenza sta continuando a causare pesanti difficoltà anche dal punto di vista economico. Ci sono molti italiani che, in questo momento, non riescono a far fronte a tutte le spese, per cui condivido la proposta del presidente Conte di ricorrere ad una. Rinviare i tempi di pagamento delle nuove cartelle esattoriali e garantire modalità di pagamento agevolate dà la possibilità adi ripartire”. La Manovra sta continuando ad accumulare ritardi. Ai tempi di Conte tutti a quest’ora gridavano allo ...