Rosalinda Celentano | dalla lotta al tumore all’amore per due donne famose | ecco di chi si tratta

(Di venerdì 17 dicembre 2021)decide di parlare della sua vita senza veli. Il retroscena sulla malattia e sull’amore per due, figlia d’arte del grandissimo Adriano, è sempre stata al centro dell’attenzione per essere un’attrice molto brava e richiesta. Nel corso del tempo la sua vita ci ha molto appassionato, soprattutto per quella brutta malattia che ha incontrato durante il suo percorso e che l’ha messa a dura prova. Tuttavianon si è mai abbattuta rimanendo a testa alta e combattendo sempre. Recentemente l’abbiamo vista all’interno del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, muovendosi veramente molto bene e dando vita a delle performance sbalorditive. Sicuramente non è qualcosa che ci desta ...

Im_Francesca345 : Rosalinda CELENTANO. Sto ridendo più del dovuto. -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Celentano

DirettaNews.it

... Rosita, Giacomo e. Il loro amore è sembrato indistruttibile fino agli anni '80, quando si venne a sapere di un flirt traed Ornella Muti , la notizia fu confermata anni più tardi,...ha rivelato di aver avuto una cotta per lei in gioventù. ' Ci siamo amate in gioventù , ma io mi sono sottratta, ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma ...Rosalinda Cannavò e Dayane Mello di nuovo ai ferri corti. Dopo il blocco sui social, la modella torna a parlare dell'attrice in una diretta.E' finita l'amicizia tra Dayanne Mello e Rosalinda Celentano? La prima cosa che ha fatto la showgirl brasiliana una volta eliminata dal reality show è stata quella di defolloware l'attrice su Instagra ...