Romina Carrisi | il suo primo bacio | la reazione della mamma è sorprendente

Advertising

bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #15Dicembre Affetti Stabili Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Natalia Titova, Massimo Cannole… - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi sceglie di stare Romina. “L’ha lasciata per…” - zazoomblog : Putiferio in casa Carrisi Albano per Natale starà con Romina. “Ha lasciato Loredana prima delle feste” Cos’è succes… - bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #14Dicembre Affetti Stabili Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Emanuel Caserio, Jessica Morla… - bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #13Dicembre Affetti Stabili Romina Carrisi, Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, Memo Remigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Carrisi

YouMovies

Molti lo amano e tutti lo vogliono. Albanoa 78 anni è ancora richiestissimo, non solo sui palchi di mezzo mondo nelle vesti di cantante, ma anche nei programmi tivù. Dopo la breve partecipazione a "Ballando con le stelle", l'artista ...è tagliente e non lascia spazio alle interpretazioni, punta il dito impietosa contro ... Intanto però c'è chi fa notare che le parole dell'ex moglie disarebbero riferite in realtà al ...Romina Power si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e l’attacca via social. In un commento a una foto in cui Al Bano è immortalato a Ballando con le stelle, la cantante 70enne difende l’ex marito, fors ...Romina Carrisi e il racconto della sua prima volta che è stata imbarazzante: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità ...