Advertising

salvione : Roma, ventuno anni fa l’autogol di Negro: sfottò social alla Lazio - mrandroid02 : Roma, ventuno anni fa l’autogol di Negro: sfottò social alla Lazio - sportli26181512 : Roma, ventuno anni fa l’autogol di Negro: sfottò social alla Lazio: Il club giallorosso tramite i propri account ha… - LALAZIOMIA : Roma, ventuno anni fa l’autogol di Negro: sfottò social alla Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ventuno

Corriere dello Sport

- Un derby indimenticabile per la, un po' meno per i laziali e Paolo Negro.anni fa andava in scena all'Olimpico una delle stracittadine più ricordate di sempre. La Lazio, con lo scudetto al petto, affrontava ladi ...Laricorda la vittoria nel derbyanni fa con autogol di Paolo Negro su Twitter . Era il 17 dicembre del 2000 quando il difensore laziale fece rocambolare in porta il pallone che ha regalato ...«Voglio farcela. Per me, per fare un regalo grande a Roma e a Velletri, le mie bellissime città». Da Porto Rico, dopo la notte che ha portato all'improvviso ...ROMA - Un derby indimenticabile per la Roma, un po' meno per i laziali e Paolo Negro. Ventuno anni fa andava in scena all'Olimpico una delle stracittadine più ricordate di sempre. La Lazio, con lo scu ...