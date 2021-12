(Di venerdì 17 dicembre 2021)e disordini atra le forze dell’ordine e gliin corteo autorganizzato da questa mattina verso il ministero dell’Istruzione. È la protesta dei giovani che hanno occupato i licei e gli istituti superiori. Dopo il corteo da piazzale di Porta San Paolo fino al largo Bernardino da Feltre, in zona Trastevere, glistanno cercando di aggirare le forze dell’ordine e raggiungere il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Da qui le, con spinte e disordini con i reparti della.La protesta è per “chiedere una nuova riforma scolastica e per l’eliminazione degli orari scaglionati”, ed è organizzata daglie dalle studentesse delle scuole Virgilio, Colonna, Tacito, Socrate, Righi e Manara di. L'articolo ...

Advertising

nuovasocieta : Roma, tensioni tra polizia e studenti - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Ancora proteste e tensioni: tutte le scuole di Roma occupate oggi - paolo_r_2012 : Ancora proteste e tensioni: tutte le scuole di Roma occupate oggi - ginniko_72 : RT @CandiloroW: #Spinaceto…Tensioni al liceo Plauto, polemiche per l'intervento della polizia: 'Giù le mani dai ragazzi'…. #liceoclassico… - AndreaMarano11 : RT @CandiloroW: #Spinaceto…Tensioni al liceo Plauto, polemiche per l'intervento della polizia: 'Giù le mani dai ragazzi'…. #liceoclassico… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tensioni

...TELEFONO AMICO ITALIA è una organizzazione di volontariato che aiuta a superare leemotive ...- Venezia Giulia " 1 centro locale Telefono Amico Udine Lazio " 1 centro locale Telefono Amico...Le rivelazioni de Il Riformista sulla tentata strage alla Sinagoga di, il 9 ottobre del 1982, ... E il Pci? Il Partito comunista viveva come sempre in quegli annicomplicate e travagliate ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...In mezzo a tanta musica, anche l’annuncio di due concerti esclusivi a Roma e a Milano , live che potranno assistere solo 4000 fortunati fan. I concerti si terranno il 12 novembre all’Atlantico di Roma ...