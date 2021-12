Roma, obiettivo attaccante: arriva dalla Spagna! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tra gennaio e giugno, la Roma si prepara a rivoluzionare (anche) il reparto d’attacco. La stella polare si chiama Tammy Abraham, accanto a lui Zaniolo e Pellegrini, per il resto, El Shaarawy che tanto piace a Mourinho, le grandi manovre sono già iniziate. Perché la Roma ha bisogno di fantasia e creatività in attacco, ma anche di più concretezza. Correa, Atletico Madrid, RomaMolto dipenderà da Mayoral. Se lo spagnolo non andrà via la Roma resterà così come è, con Felix portato in pianta stabile in prima squadra. Se Borja dovesse andare alla Fiorentina la Roma potrebbe tornare sul mercato ma visto che le priorità sono altre, in difesa e a centrocampo, è possibile che Mou continui a dare fiducia a Felix e magari a qualche altro ragazzo della Primavera. A parametro zero Pinto continua a monitorare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tra gennaio e giugno, lasi prepara a rivoluzionare (anche) il reparto d’attacco. La stella polare si chiama Tammy Abraham, accanto a lui Zaniolo e Pellegrini, per il resto, El Shaarawy che tanto piace a Mourinho, le grandi manovre sono già iniziate. Perché laha bisogno di fantasia e creatività in attacco, ma anche di più concretezza. Correa, Atletico Madrid,Molto dipenderà da Mayoral. Se lo spagnolo non andrà via laresterà così come è, con Felix portato in pianta stabile in prima squadra. Se Borja dovesse andare alla Fiorentina lapotrebbe tornare sul mercato ma visto che le priorità sono altre, in difesa e a centrocampo, è possibile che Mou continui a dare fiducia a Felix e magari a qualche altro ragazzo della Primavera. A parametro zero Pinto continua a monitorare ...

