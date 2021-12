Roma, obbligo vaccinale per chi lavora a scuola: per il Tar del Lazio è giusto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sì, chi lavora nelle è giusto che si sottoponga al anti . Per cui l'obbligo decretato dal governo è legittimo. Lo dice il Tar del : per i giudici è legittima anche la sospensione dal servizio. Una ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sì, chinelle èche si sottoponga al anti . Per cui l'decretato dal governo è legittimo. Lo dice il Tar del : per i giudici è legittima anche la sospensione dal servizio. Una ...

