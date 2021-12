Roma, nel 2022 tornano le domenica ecologiche: ecco quando (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – La Giunta capitolina ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma “domeniche ecologiche” stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. L’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL “Fascia Verde” per quattro domeniche: quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo 2022, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– La Giunta capitolina ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma “domeniche” stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. L’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL “Fascia Verde” per quattro domeniche: quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. (Il Faro online)

