Roma, la protesta non si ferma: oltre 5mila gli studenti al corteo da Piramide fino al Miur (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non si ferma la protesta studentesca che ormai da diverse settimane sta interessando la Capitale. Dopo l’ondata di occupazione nei licei- circa una quarantina quelli interessati- oggi sono stati circa 5mila gli studenti che sono scesi in piazza per la mobilitazione. Leggi anche:Roma, liceo Plauto occupato. Gli studenti salgono sul tetto: ”Vogliamo incontrare il Ministro” corteo studentesco da Piramide fino al Miur Il corteo che ha sfilato da Piramide arrivando fino al Ministero dell’Istruzione, voleva essere un modo per rivendicare le lotte portati avanti nel corso di questi mesi. Come ha spiegato all’Ansa il Fronte della Gioventù Comunista, ‘La manifestazione di oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non silastudentesca che ormai da diverse settimane sta interessando la Capitale. Dopo l’ondata di occupazione nei licei- circa una quarantina quelli interessati- oggi sono stati circagliche sono scesi in piazza per la mobilitazione. Leggi anche:, liceo Plauto occupato. Glisalgono sul tetto: ”Vogliamo incontrare il Ministro”studentesco daalIlche ha sfilato daarrivandoal Ministero dell’Istruzione, voleva essere un modo per rivendicare le lotte portati avanti nel corso di questi mesi. Come ha spiegato all’Ansa il Fronte della Gioventù Comunista, ‘La manifestazione di oggi ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 11 DICEMBRE, VIA ROMA h 16.30 ????Con oggi i sabati contro obbligo vaccinale e pass sono 2??1?? MAI in IT… - repubblica : 'Santa Messa con Salvini', ma Azione Cattolica protesta: 'La liturgia non ha partiti' [di Clemente Pistilli] - CorriereCitta : Roma, la protesta non si ferma: oltre 5mila gli studenti al corteo da Piramide fino al Miur - MInghingolo : RT @GiancarloDeRisi: Dal corteo allo scontro con la Polizia, le immagini della protesta degli studenti a Roma che hanno provato a bloccare… - mixailvoronov21 : RT @GiancarloDeRisi: Dal corteo allo scontro con la Polizia, le immagini della protesta degli studenti a Roma che hanno provato a bloccare… -