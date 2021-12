Roma, i beni confiscati sono “cosa loro”: nel Forum cittadino non c’è spazio per l’opposizione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Campidoglio ha approvato l’istituzione del “Forum cittadino” sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata a Roma. Un’iniziativa meritoria se non fosse che, per com’è stata impostata, taglia fuori l’opposizione. A denunciare l’accaduto è stato il gruppo di FdI, che aveva cercato di correggere la stortura con un emendamento presentato in Assemblea Capitolina e bocciato dal centrosinistra. l’opposizione esclusa dal Forum «Il Forum sarà sicuramente uno strumento importante per il confronto e la collaborazione sui temi della legalità tra le istituzioni e le associazioni, fondazioni e comitati impegnati che da anni sono impegnate su questo versante», hanno riconosciuto i consiglieri di FdI in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Campidoglio ha approvato l’istituzione del “” sulle politiche in materia dialla criminalità organizzata a. Un’iniziativa meritoria se non fosse che, per com’è stata impostata, taglia fuori. A denunciare l’accaduto è stato il gruppo di FdI, che aveva cercato di correggere la stortura con un emendamento presentato in Assemblea Capitolina e bocciato dal centrosinistra.esclusa dal«Ilsarà sicuramente uno strumento importante per il confronto e la collaborazione sui temi della legalità tra le istituzioni e le associazioni, fondazioni e comitati impegnati che da anniimpegnate su questo versante», hanno riconosciuto i consiglieri di FdI in ...

