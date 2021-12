Roma | bimbo di 6 anni si allontana dalla mamma e si perde | ritrovato dalla Polizia Locale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si èto, si è perso a Trastevere e la donna, che non riusciva più a trovare il suo bambino di 6, mercoledì sera ha vissuto veri attimi di paura. Ha temuto il peggio, ma fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi., sie siIl piccolo si erato improvvisamente da Via del Moro, zona Trastevere, dove era in compagnia della. E’ stata una pattuglia delladel I Gruppo Centro “ex Trevi”, in servizio di controllo nella zona che, allertata da alcuni passanti della presenza di una donna in preda al panico per aver perso il figlio, si è ...

Si è perso nella serata di mercoledì scorso per le vie del quartiere Trastevere, fra i più pittoreschi della capitale ed è stato ritrovato non molto tempo dopo dalla Polizia Locale. Il bambino, che ha ...Le agenti hanno trovato la mamma in preda al panico, convinta che non avrebbe mai più rivisto il figlioletto di 6 anni ...