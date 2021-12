Robotica e tecnologia 4.0 al servizio della sanità per la collaborazione Italia-Corea (Di venerdì 17 dicembre 2021) Robotica e tecnologia 4.0 al servizio della sanità, ma anche energia green e cultura questi i temi del seminario co-organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Corea e dall’ Unioncamere Lombardia dal titolo “Cooperazione commerciale Corea-Italia per la ripresa economico del post corona” per rafforzare le reti tra imprenditori Coreani e Italiani post covid. “In un periodo storico dove più che mai le relazioni assumono una connotazione fondamentale nei rapporti professionali e di networking rilevanti sono stati i continui scambi e le cooperazioni tra le due nazioni” ha commentato Hee-seog Know Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia. Il ... Leggi su newsagent (Di venerdì 17 dicembre 2021)4.0 al, ma anche energia green e cultura questi i temi del seminario co-organizzato dall’AmbasciataRepubblica die dall’ Unioncamere Lombardia dal titolo “Cooperazione commercialeper la ripresa economico del post corona” per rafforzare le reti tra imprenditorini eni post covid. “In un periodo storico dove più che mai le relazioni assumono una connotazione fondamentale nei rapporti professionali e di networking rilevanti sono stati i continui scambi e le cooperazioni tra le due nazioni” ha commentato Hee-seog Know AmbasciatoreRepubblica diin. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Robotica tecnologia Ericsson e Porsche si preparano per un futuro 5G La tecnologia 5G è uno degli elementi chiave alla base della nostra Smart Factory . La rete 5G ... E permetterà il controllo delle soluzioni di robotica in tempo reale e senza cavi. Il 5G permette anche ...

Ericsson e Porsche, industria 4.0 sulle ali del 5G Il 5G , infatti, non è soltanto una tecnologia di trasmissione per reti pubbliche e connettività ... Le applicazioni possibili nel mondo dell'automazione e della robotica sono immense, ma a queste ...

Il robot chirurgico Versius di CMR Surgical sbarca al Policlinico di Milano Tecnelab GizAwards 2021: i migliori robot aspirapolvere dell’anno! Quello dei robot aspirapolvere è ormai un settore ampio e consolidato, costellato di nomi noti. Tanti sono i brand cinesi che sono stati in grado di offrire soluzioni economiche e complete o prodotti ...

L'unione degli atei consegna kit di robotica alle scuole: servono per l’attività alternativa all’ora di religione Due kit assegnati ad un istituto comprensivo di Monteverde. Irene Tartaglia (Uaar di Roma): “Così aiutiamo le scuole a valorizzare l'apprendimento durante l’ora alternativa” ...

