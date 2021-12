Robert Fico | arrestato il noto politico | «Ecco lo stato della nostra democrazia» | ??ha detto prima di salire sull’auto della polizia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Aveva annunciato una manifestazione di protesta contro il governo e contro la presidenteRepubblica, ma appena messo già il piede dalla macchina èpreso in consegna dallache loportato via. Questa l’avventura capitata ieri nel tardo pomeriggio a, tre volte primo ministro e leader del partito Smer-SD oggi tra i principali soggetti dell’opposizione. La protesta nella capitale, lungamente annunciata, si sarebbe dovuta snodare in forma di sfilata di auto a partire da Tyršovo nábrežie, un luogo poco frequentato sulla riva destra del Danubio vicino al Ponte Vecchio nel quartiere Petržalka, transitare suonando i clacson davanti al palazzo del governo e concludersi davanti al palazzo presidenziale. La scelta di protestare in automobile ...

OGiannino : Ex premier slovacco Fico arrestato giovedì sera da polizia perché col suo partito si apprestava a manifestazione vi… - BuongiornoSk : La polizia arresta Robert Fico e lo accusa del reato di istigazione - ZenatiDavide : Fine vita, Fico: Parlamento colmi vuoto normativo: «L'Italia deve colmare il vuoto normativo sul suicidio medicalme… - GabrieleCarrer : Avviso ai naviganti: è Fico Robert, non Fico Roberto -

BERLINO - Clamoroso colpo di scena in Slovacchia con l'ex premier sovranista - socialistacome protagonsita. Ieri a tarda seraè stato arrestato dalla polizia mentre si accingeva a organizzare e guidare una manifestazione in sostanza no vax. Il corteo voleva puntare contro ...Bratislava, 16 dic 18:45 - La polizia slovacca ha arrestato l'ex premier e leader del partito Direzione - Socialdemocrazia (Smer - Sd),, a Bratislava, all'inizio...Aveva annunciato una manifestazione di protesta contro il governo e contro la presidente della Repubblica, ma appena messo già il piede dalla macchina è stato preso in consegna dalla polizia che ...Il corteo voleva puntare contro la residenza della presidente anticorrotti Zuzana Caputova, di cui Fico è uno storico avversario. In Slovacchia - ...