RISULTATI | IMPACT Wrestling 16 12 2021

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Idel TV Show andato in scena Giovedì a Las Vegas, Nevada: Josh Alexander batte Rohit Raju (w/Raj Singh) (8:29) Tag Team Match Doc Gallows & Joe Doering (w/Deaner, Eric Young & Karl Anderson) battono Rich Swann & Willie Mack (w/Heath & Rhino) (5:58)X-Division Title Match Trey Miguel (c) batte John Skyler (3:45) e mantiene il Titolo Chris Bey (w/Hikuleo) batte Laredo Kid (13:06) Tenille Dashwood (w/Kaleb With A K & Madison Rayne) batte Jessie McKay (w/Cassie Lee) (5:48)

