Risparmio, le ragioni di Moneyfarm – La lettera (Di venerdì 17 dicembre 2021) da il team di Moneyfarm Gentile direttore, la contattiamo riguardo l'articolo pubblicato da Beppe Scienza in data 12 dicembre 2021 sul sito del Fatto Quotidiano. Fatta salva la libertà di avere nei riguardi del nostro servizio qualsiasi opinione, teniamo molto a fare chiarezza rispetto a quanto riportato nell'articolo. Innanzitutto, ci sembra che il professor Scienza non abbia chiaro il servizio offerto da Moneyfarm. La società nasce dieci anni fa in Italia per aiutare i risparmiatori a raggiungere obiettivi finanziari di lungo periodo, in maniera semplice e a un costo accessibile. Il nostro team di gestione costruisce portafogli ben diversificati, slegati dal rischio derivante dai singoli titoli e con un focus di lungo termine. I gestori di Moneyfarm monitorano quotidianamente i mercati e determinano nel tempo la composizione dei ...

