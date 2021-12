Rinviato per Covid anche Miss Mondo: positive 23 concorrenti su 97 (Di venerdì 17 dicembre 2021) La finale del concorso - in programma a Puerto Rico - è stata rinviata dopo la scoperta di 38 casi Covid tra concorrenti e personale dello staff. Negativa ma in isolamento la nostra connazionale Claudia Motta Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) La finale del concorso - in programma a Puerto Rico - è stata rinviata dopo la scoperta di 38 casitrae personale dello staff. Negativa ma in isolamento la nostra connazionale Claudia Motta

Advertising

GuidoDeMartini : ?? GIUDICE METTE IN DISCUSSIONE L’OBBLIGO VACCINALE ?? Giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha rinviato gli att… - CaffeFou : Rinviato per Covid anche Miss Mondo: positive 23 concorrenti su 97 #MissWorld2021 #missmondo #Covid_19… - fabianasant_05 : ??Si avvisa che il termine di scadenza del Concorso a premi di scrittura narrativa per ragazzi dal titolo “Filippo a… - O_Strunz : #TizianoRenzi ricoverato al #SanRaffaele di #Roma, processo rinviato. Per analogia. (Antonio Carano @antonio_carano ) #17dicembre - CapitanHarlok6 : RT @Cortez1958: Da sotto un buon maestro (Silvio) nascono tanti buoni discepoli. Tiziano Renzi, padre del senatore capo del partitino dei V… -