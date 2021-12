“Rientra al GF Vip”. Alex Belli torna nella casa: la conferma poco fa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al GF Vip 6 ancora si parla di Alex Belli che è stato squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran che era entrata in casa per lasciarlo. Soleil Sorge è rimasta molto delusa da quanto accaduto e dal comportamento dell’attore che è andato via senza salutarla. Dopo la puntata, infatti, l’influencer è scoppiata in un pianto disperato, chiedendosi se avesse senso continuare il suo percorso nella casa, per poi scoprire che l’attore aveva disseminato in giro dei biglietti dedicati a lei. Soleil Sorge è scoppiata a piangere in un angolino della casa. A consolarla, nonostante i continui battibecchi, è intervenuta Sophie Codegoni, alla quale ha confidato: “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al GF Vip 6 ancora si parla diche è stato squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran che era entrata inper lasciarlo. Soleil Sorge è rimasta molto delusa da quanto accaduto e dal comportamento dell’attore che è andato via senza salutarla. Dopo la puntata, infatti, l’influencer è scoppiata in un pianto disperato, chiedendosi se avesse senso continuare il suo percorso, per poi scoprire che l’attore aveva disseminato in giro dei biglietti dedicati a lei. Soleil Sorge è scoppiata a piangere in un angolino della. A consolarla, nonostante i continui battibecchi, è intervenuta Sophie Codegoni, alla quale ha confidato: “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, ...

