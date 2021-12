Ricordate Pietro, il figlio piccolo di Gianni Morandi? Oggi è diventato irriconoscibile ed è famosissimo | Ecco cosa fa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Andiamo a scoprire chi è Pietro, il figlio minore di Gianni Morandi. La sua notorietà sta aumentando di giorno in giorno. Buon sangue non mente! Infatti, i figli d’arte, spesso, riescono facilmente ad avere spazio nel mondo dello spettacolo o per il loro talento, o per altro. Per ora, il figlio di Gianni Morandi, Pietro, sembra essere una piccola stella nascente nel mondo del rap italiano, ma chissà se riuscirà a seguire le orme del padre. Intanto, ci godiamo i suoi primi pezzi musicali, dopo che l’hanno fatto i più giovani che lo seguono. Gianni Morandi in una fotografia scattata a Bologna (GettyImages)Parlare di Gianni Morandi è molto facile, visto che è un’icona ... Leggi su topicnews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Andiamo a scoprire chi è, ilminore di. La sua notorietà sta aumentando di giorno in giorno. Buon sangue non mente! Infatti, i figli d’arte, spesso, riescono facilmente ad avere spazio nel mondo dello spettacolo o per il loro talento, o per altro. Per ora, ildi, sembra essere una piccola stella nascente nel mondo del rap italiano, ma chissà se riuscirà a seguire le orme del padre. Intanto, ci godiamo i suoi primi pezzi musicali, dopo che l’hanno fatto i più giovani che lo seguono.in una fotografia scattata a Bologna (GettyImages)Parlare diè molto facile, visto che è un’icona ...

