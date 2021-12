Rescissione Eriksen | il Milan | “Peccato perdere grande uomo e avversario”

Advertising

Il club annuncia l'addio del centrocampista danese L'Inter "comunica aver trovato un accordo per laconsensuale del contratto di Christian". Lo scrive il club in una nota, sancendo il divorzio dal centrocampista danese che 6 mesi fa, durante 2020, è stato colpito da arresto ...Il club: "Resterà sempre un legame forte e indissolubile" MILANO - "L'Inter comunica di aver trovato un accordo per laconsensuale del contratto di Christian. Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro". Lo ha reso noto oggi lo stesso ...I nerazzurri e il danese si salutano a causa del regolamento italiano, che impedisce a chi abbia impiantato un defibrillatore di continuare la pratica agonistica ...Il centrocampista danese non può giocare in Serie A dopo il malore accusato a Euro 2020, potrebbe tornare in campo in un altro campionato ...