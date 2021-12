Reny pittrice strangolata per motivi economici | c' è la sentenza bis Figlio e marito colpevoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ANCONA - Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Simone Santoleri, sconto di pena per il padre Giuseppe: da 24 a 18 anni. È finito così il processo in Corte d'Assise d'Appello, al tribunale ...

Anche il secondo grado di giudizio ha riconosciuto come responsabili della morte di, così si faceva chiamare la, l'ex marito e il figlio maggiore. Le accuse Dovevano rispondere in ...