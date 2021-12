Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 17 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in Italia legato anche al diffondersi della variante Omicron. Nell'ultima settimana i casi di contagi sono saliti da 105 mila a 125 mila. I dati L’incidenza dei casi Covid in Italia è ancora in netto aumento nell’ultima settimana, con 250 casi per centomila abitanti (contro i 176 della scorsa settimana). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all’9,5% (rilevazione del 16 dicembre) contro il 8,5% (al 9 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 11,9% contro il 10,6%, si legge nel monitoraggio. Almeno 4 regioni da lunedì saranno in zona gialla dopo le 4 gia in questa situazione. Si tratta di: Veneto, Liguria, Marche e prov. autonoma di ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi inlegato anche al diffondersi della variante Omicron. Nell'ultima settimana i casi di contagi sono saliti da 105 mila a 125 mila. I dati L’incidenza dei casi Covid inè ancora in netto aumento nell’ultima settimana, con 250 casi per centomila abitanti (contro i 176 della scorsa settimana). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all’9,5% (rilevazione del 16 dicembre) contro il 8,5% (al 9 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 11,9% contro il 10,6%, si legge nel monitoraggio. Almeno 4 regioni da lunedì saranno indopo le 4 gia in questa situazione. Si tratta di: Veneto, Liguria, Marche e prov. autonoma di ...

