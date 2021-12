Regalo di Natale perfetto - e profumatissimo - da Jo Malone (Di venerdì 17 dicembre 2021) La curiosità negli occhi di chi riceve il pacchettino, la trepidazione mentre disfa il fiocco e scarta l’involucro, la sorpresa e poi la gioia che appaiono sul suo viso. Scegliere il Regalo perfetto è quasi una forma d’arte e Jo Malone London è esperto in questo. Che sia per un evento importante, o per il puro piacere di farlo, per il brand inglese un Regalo è sempre qualcosa in più: è il conoscere l’altra persona, è il prendersene cura e il coccolarla. Anche, e soprattutto, a Natale. Jo Malone, il Regalo di Natale perfetto guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) La curiosità negli occhi di chi riceve il pacchettino, la trepidazione mentre disfa il fiocco e scarta l’involucro, la sorpresa e poi la gioia che appaiono sul suo viso. Scegliere ilè quasi una forma d’arte e JoLondon è esperto in questo. Che sia per un evento importante, o per il puro piacere di farlo, per il brand inglese unè sempre qualcosa in più: è il conoscere l’altra persona, è il prendersene cura e il coccolarla. Anche, e soprattutto, a. Jo, ildiguarda le foto ...

Advertising

SpotifyItaly : Dei fortunatissimi fan di @mengonimarco hanno già ricevuto il regalo di Natale più bello (oltre a 'MATERIA (TERRA)'… - Inter : ?? | MAGLIONE Maglione di Natale + Scudetto = #InterXmas ???? Il regalo perfetto per la tua passione nerazzurra lo… - ElettraLambo : Sono cosí contenta di annunciarvi la mia collab con @carpisa ???????? idee regalo per Natale?! Sai dove trovarlaaa!! ????… - GianniperFedez : @AngelaSilva13 Credo che un regalo debba essere apprezzato sempre, non solo a Natale - Pasqual60913355 : @EdoardoMecca1 Edoardo a Gennaio difficilmente i pezzi da 90 li vendono. Icardi sarebbe un ottimo colpo, mentre per… -