Referendum | ok dell’Ufficio centrale a cannabis e fine vita | no a caccia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 18 dicembre 2021) Via libera alsul, la cui denominazione riformulata dalla Cassazione sarà «Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)». L’ufficiodelpassa il quesito alla Corte costituzionale che dovrà esprimersi sulla legittimità. Decisive le firme raccolte digitalmente, perché il conteggio delle sottoscrizioni cartacee regolari si è fermato poco sotto la soglia minima di 500mila. Via libera probabile in Cassazione anche per ilsulla legalizzazione della: l’ufficioha anticipato l’interlocuzione con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.