Redditi fino a 20 mila euro: tutti gli aiuti e bonus erogati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mai come negli ultimi due anni, il Governo ha stanziato risorse economiche per introdurre nuovi bonus in favore delle famiglie meno abbienti. Infatti, sono numerosi i bonus e agevolazioni per il 2021 in favore di chi ha Redditi fino a 20 mila euro, accertati dall’attestazione ISEE. Dal Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza al bonus luce e gas 2021, passando per il bonus occhiali da vista e lenti a contatto. Ma non solo: bonus cellulari e Internet, agevolazioni per tasse universitarie, bonus abbonamenti a giornali e riviste, bonus per genitori single e chi più ne ha più ne metta. Per non perdere neanche una di questo bonus e agevolazioni, pare opportuno fare un attento ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mai come negli ultimi due anni, il Governo ha stanziato risorse economiche per introdurre nuoviin favore delle famiglie meno abbienti. Infatti, sono numerosi ie agevolazioni per il 2021 in favore di chi haa 20, accertati dall’attestazione ISEE. Dal Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza alluce e gas 2021, passando per ilocchiali da vista e lenti a contatto. Ma non solo:cellulari e Internet, agevolazioni per tasse universitarie,abbonamenti a giornali e riviste,per genitori single e chi più ne ha più ne metta. Per non perdere neanche una di questoe agevolazioni, pare opportuno fare un attento ...

Advertising

JackRossano : @sebmes 260 euro di detrazioni per i redditi fino a 75000 euro (settantacinquemilaeuro) 61 euro di detrazioni per i… - PIERPAOLONERI : RT @AdalucDe: La verità è rivoluzionaria! Per i redditi più bassi aumenti fino al 12%: il Tesoro smentisce Cgil e Uil - PillaPaladini : RT @AdalucDe: La verità è rivoluzionaria! Per i redditi più bassi aumenti fino al 12%: il Tesoro smentisce Cgil e Uil - Rosabianca123 : RT @AdalucDe: La verità è rivoluzionaria! Per i redditi più bassi aumenti fino al 12%: il Tesoro smentisce Cgil e Uil - PerutaAntonio : RT @AdalucDe: La verità è rivoluzionaria! Per i redditi più bassi aumenti fino al 12%: il Tesoro smentisce Cgil e Uil -