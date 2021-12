Re Love di Atelier Emé | la nuova vita dell’abito bianco

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Life&People.it Si chiama Re-il nuovo progetto diEmé e Mending for good; una collezione di abiti da sposa d’archivio reinterpretati in chiave contemporanea grazie all’ottica dell’upcycling. Il termine upcycling è un neologismo coniato nel 1994 dall’ ingegnere meccanico tedesco Reiner Pilz. Cosa vuol dire? A differenza del riciclo, che Pilz chiama down-cycling, in cui un prodotto viene riutilizzato nella sua medesima funzione, l’upcycling identifica un oggetto che prendeanche in contesti che apparentemente non combaciano con l’ambiente iniziale per il quale è stato creato. Unacon diverse opportunità.Emé è un grande esempio d’eccellenza sartoriale italiana nella produzione di abiti da sposa e da cerimonia Fa parte del ...

Una collezione di wedding dress d'archivio firmati Atelier Emé, e rielaborati ad arte in collaborazione con mending for good, la società di consulenza nata per offrire ai brand del lusso soluzioni creative ed etiche di upcycling. E' questa l'essenza di Re-Love, capsule collection che attraverso la collezione conquista una nota di stile in più: green e ad alto impatto sociale. Scelti dall'archivio Atelier Emé, 16 capi iconici sono stati rielaborati ad arte