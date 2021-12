Re Love di Atelier Emé | la nuova vita dell’abito bianco

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Life&People.it Si chiama Re-il nuovo progetto diEmé e Mending for good; una collezione di abiti da sposa d’archivio reinterpretati in chiave contemporanea grazie all’ottica dell’upcycling. Il termine upcycling è un neologismo coniato nel 1994 dall’ ingegnere meccanico tedesco Reiner Pilz. Cosa vuol dire? A differenza del riciclo, che Pilz chiama down-cycling, in cui un prodotto viene riutilizzato nella sua medesima funzione, l’upcycling identifica un oggetto che prendeanche in contesti che apparentemente non combaciano con l’ambiente iniziale per il quale è stato creato. Unacon diverse opportunità.Emé è un grande esempio d’eccellenza sartoriale italiana nella produzione di abiti da sposa e da cerimonia Fa parte del ...

Abiti da sposa sostenibili L'alta artigianalità 'si unisce in matrimonio' con le strategie green nella collezione di abiti da sposa Re-Love firmata Atelier Emé. 16 proposte, 10 rielaborati in chiave contemporanea. Una collezione di wedding dress d'archivio firmati Atelier Emé, e rielaborati ad arte in collaborazione con mending for good. Atelier Emé presenta la collezione di abiti da sposa Re-Love, un progetto di moda upcyling in collaborazione con Mending for good.