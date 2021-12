Ravanusa, piazza gremita per i funerali solenni delle 9 vittime (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bandiere a mezz'asta in tutti i comuni della Sicilia. E a Ravanusa, in provincia di Agrigento, silenzio e commozione per l'ultimo saluto alle nove vittime dell'esplosione di quattro palazzine l'11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bandiere a mezz'asta in tutti i comuni della Sicilia. E a, in provincia di Agrigento, silenzio e commozione per l'ultimo saluto alle novedell'esplosione di quattro palazzine l'11 ...

Advertising

Affaritaliani : Ravanusa, piazza gremita per i funerali solenni delle 9 vittime - FabAlbanese : RT @LaStampa: Ravanusa, folla in piazza per funerali. L’arcivescovo di Agrigento: “Tragedia che forse si poteva evitare” - messveneto : Ravanusa, folla in piazza per funerali. L’arcivescovo di Agrigento: “Tragedia che forse si poteva evitare” - il_piccolo : Ravanusa, folla in piazza per funerali. L’arcivescovo di Agrigento: “Tragedia che forse si poteva evitare” - comunicalonews : Un fiocco azzurro sulla bara di Selene Pagliarello che mercoledi' scorso avrebbe partorito il suo piccolo Samuele.… -