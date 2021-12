Ravanusa, funerali di Stato per le vittime. L'abbraccio di tutto il paese alle bare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ravanusa , 17 dicembre 2021 - Perché, è la domanda che riecheggia a Ravanusa , nel giorno dei funerali di Stato per le nove vittime anzi dieci, perché il piccolo Samuele doveva nascere mercoledì. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dicembre 2021 - Perché, è la domanda che riecheggia a, nel giorno deidiper le noveanzi dieci, perché il piccolo Samuele doveva nascere mercoledì. ...

Advertising

RaiUno : Tra poco i funerali delle vittime della strage di #Ravanusa dal piazzale antistante la Chiesa Madre. In diretta su… - SorryNs : RT @localteamtv: Ravanusa, funerali di Stato: l'arrivo dei feretri # - GDS_it : Rabbia e dolore ai #funerali solenni per le vittime della #tragedia di #Ravanusa. Il monito dell'arcivescovo di Ag… - AnsaSicilia : Ravanusa: piazza gremita per funerali 9 vittime esplosione. Anche ministro Giovannini, Curcio e Musumeci | #ANSA - Raffy1380 : I funerali delle vittime di #Ravanusa. Uno strazio ?????? -