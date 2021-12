Rapina e lesioni personali a Montesarchio: non si procede per violazione del diritto di difesa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Si è tenuta stamattina dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott. Pietro Vinetti, l’udienza preliminare del procedimento a carico di Felice Lombardi, di Montesarchio, di 28 anni, imputato dei reati di tentata Rapina aggravata e lesioni aggravate nei confronti di due persone di Montesarchio, difeso di fiducia dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, secondo l’ipotesi accusatoria il 04 febbraio del 2020 il Lombardi si sarebbe introdotto a volto coperto nell’abitazione delle vittime e le avrebbe minacciate per farsi consegnare i soldi. A seguito della reazione della donna, il presunto Rapinatore sarebbe fuggito, non prima di averla colpita con alcuni calci. All’odierna ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Si è tenuta stamattina dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Benevento, Dott. Pietro Vinetti, l’udienza preliminare del procedimento a carico di Felice Lombardi, di, di 28 anni, imputato dei reati di tentataaggravata eaggravate nei confronti di due persone di, difeso di fiducia dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, secondo l’ipotesi accusatoria il 04 febbraio del 2020 il Lombardi si sarebbe introdotto a volto coperto nell’abitazione delle vittime e le avrebbe minacciate per farsi consegnare i soldi. A seguito della reazione della donna, il presuntotore sarebbe fuggito, non prima di averla colpita con alcuni calci. All’odierna ...

