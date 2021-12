Advertising

GMDeFrancesco : == #Rai: presidente #Soldi e ad #Fuortes positivi al #Covid_19 = La presidente Rai Marinella Soldi e l'ad Carlo Fu… - FirenzePost : Rai: Soldi e Fuortes positivi al covid. A Milano hanno incontrato sindaco e governatore - Lodamarco1 : RT @tvblogit: ?? La presidente della Rai, Marinella Soldi, e l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, sono positivi al Covid. - see_lallero : +++ Marinella Soldi (presidente RAI), e l'AD Carlo Fuortes, sono positivi al Covid +++ - tvblogit : ?? La presidente della Rai, Marinella Soldi, e l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, sono positivi al Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Soldi

Il coronavirus sbarca in. La presidente, Marinella, e l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, sono risultati positivi al tampone.e Fuortes sono stati sottoposti al test dopo l'insorgenza di alcuni lievi ...... quanti sono? Il report in tempo reale Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2021 Ore 23.04 -e ...Marinella Soldi e Carlo Fuortes avevano partecipato al cda a Milano e incontrato il sindaco Sala e il governatore Fontana. Partito traccimaneto ...Marinella Soldi, presidente della Rai, e l'amministratore delegato Carlo Fuortes sono risultati positivi al covid dopo aver effettuato un tampone in seguito a lievi sintomi. Ieri i ...