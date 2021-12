Rai in sciopero e politica in protesta contro il taglio del TG Regionali | stasera a Striscia la Notizia

GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? “Basta con il ricatto del Green Pass'. Vigili del fuoco iniziano sciopero della fame davant… - AngiolinaRuta : RT @ilfattoblog: 'Forse mai come in questa circostanza uno sciopero era stato trattato con tale distratta supponenza dai mezzi d’informazio… - maker1975 : Non x dire ma in 2gg: - I media dei padroni hanno insabbiato lo straordinario successo dello sciopero generale. - L… - Titticri1984 : RT @gianluca826: #Napoli Vigili del fuoco #Fisi resistono anche sotto la pioggia. Sciopero della fame a oltranza davanti alla sede rai iniz… - ZenecaAstro : RT @LUIGIVACCARO5: Rai, giornalisti protestano e tolgono firme. Il comunicato Usigrai e la risposta dell'Azienda - Rai News CARI GIORNALIS… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai sciopero

...Cda, che sono emanazione della politica, votano comunque per togliere il Tgr?", commenta Pinuccio. Ricordando che, proprio per questo taglio, nei Tg in onda oggi è stato annunciato uno, ...Niente accordo sul fisco in cdm - la Repubblica Cgil e Uil:generale il 16 dicembre contro la Manovra -News Guida allodel 16 dicembre 2021, dai treni alle manifestazioni: gli ...Michele Anzaldi, membro della Commissione di Vigilanza Rai, non ha dubbi: "Sui No Vax Silvio Berlusconi ha detto una cosa sacrosanta" ...Le sue generalità non sono state ancora rese note. L'uomo era dipendente della Pasqual Zemiro di Mira, in provincia di Venezia, ed è stato schiacciato dal braccio meccanico di una gru che era in proci ...