Rai, il Cda (Lega-Fi-Iv) taglia il TgR della notte. Il renziano Anzaldi: «C'è una nuova maggioranza»

Si scrive Rai ma si legge laboratorio politico. È così da sempre, e perciò non stupisce che il renziano Michele Anzaldi, tra i più attivi vigilantes dell'apposita Commissione parlamentare, intraveda nuovi equilibri nel voto con cui il Cda di viale Mazzini ha tagliato l'edizione notturna del TgR. Un proposta venuta direttamente dall'ad Carlo Fuortes e passata a maggioranza più che risicata: 4 voti su 7. Una decisione che non ha mancato di innescare polemiche a colpi di comunicati incrociati tra l'Usigrai, il potente sindaco interno, e il vertice aziendale. E così, salvo improbabili ripensamenti dell'ultima ora, dal 9 gennaio prossimo la Rai non trasmetterà più l'edizione notturna delle news regionali. Anzaldi è in Commissione Vigilanza Un taglio piaciuto molto ai consiglieri espressione di ...

