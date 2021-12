Quirinale: Mastella, 'Draghi Presidente con patto per finire legislatura' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "O si arriverà subito ad una figura unitaria alle prime votazioni, oppure si andrà verso uno scontro. Mi pare evidente che qualcuno perderà e questa sconfitta peserà anche politicamente. Per la prima volta nello Stato repubblicano i Gruppi Misti sono in maggioranza rispetto ad alcuni partiti tradizionali. Questa è la variante impazzita. Draghi proverà a tutti i costi a diventare il Presidente della Repubblica, anche la risposta molto decisa all'Europa è un modo per acquartierarsi al Quirinale. Non si può non essere d'accordo con quella mossa". Lo ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "I peones, quelli che al momento sono senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "O si arriverà subito ad una figura unitaria alle prime votazioni, oppure si andrà verso uno scontro. Mi pare evidente che qualcuno perderà e questa sconfitta peserà anche politicamente. Per la prima volta nello Stato repubblicano i Gruppi Misti sono in maggioranza rispetto ad alcuni partiti tradizionali. Questa è la variante impazzita.proverà a tutti i costi a diventare ildella Repubblica, anche la risposta molto decisa all'Europa è un modo per acquartierarsi al. Non si può non essere d'accordo con quella mossa". Lo ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "I peones, quelli che al momento sono senza ...

