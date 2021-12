Quirinale, Mastella: “Berlusconi può giocare per vincere. Nessuno controlla i gruppi parlamentari. Solo la Meloni” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le previsioni di Clemente Mastella da Radio Cusano Campus sul Quirinale spaziano a tutto campo. Le ipotesi in cantiere hanno un denominatore comune: la divisione dei partiti. Non Solo le contrapposizioni tra l’uno e l’altro schieramento, ma le divisioni all’interno dello stesso partito. Con una eccezione: “Non c’è un partito che possa dire che il suo gruppo sia unito, forse Solo la Meloni. Nessuno ha il dominio delle proprie truppe parlamentari, questo non si era mai verificato. Il tentativo di inseguire il Mattarella bis a tutti i costi è dovuto proprio all’incapacità dei partiti di trovare una quadra”. Quirinale, Mastella: “Draghi proverà a diventare Presidente della Repubblica” Per il sindaco di Benevento la confusione regna ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le previsioni di Clementeda Radio Cusano Campus sulspaziano a tutto campo. Le ipotesi in cantiere hanno un denominatore comune: la divisione dei partiti. Nonle contrapposizioni tra l’uno e l’altro schieramento, ma le divisioni all’interno dello stesso partito. Con una eccezione: “Non c’è un partito che possa dire che il suo gruppo sia unito, forselaha il dominio delle proprie truppe, questo non si era mai verificato. Il tentativo di inseguire il Mattarella bis a tutti i costi è dovuto proprio all’incapacità dei partiti di trovare una quadra”.: “Draghi proverà a diventare Presidente della Repubblica” Per il sindaco di Benevento la confusione regna ...

