(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Era noto che Papa Paolo quinto assisteva alla Messa nella Cappella Paolina in forma privata senza essere visto dalla finestra di un oratorio ricavato nello spessore che divide la Cappella dall'appartamento pontificio? O che Gregorio sedicesimo si divertiva ad accompagnare un prelato davanti alla fontana Rustica situata nei giardini e che facesse azionare improvvisamente gli schizzi del pavimento a mosaico per farlo "abbaggnà ccome un purcino", come scrive in un sonetto Giuseppe Gioacchino Belli? O, ancora, che i Savoia avevano trasformato il solenne Salone dei Corazzieri prima in una pista di pattinaggio e poi in un campo da tennis coperto, visto che durante alcuni lavori di restauro è stata appunto trovata una pallina? Sono solo alcune delle curiosità che nasconde il palazzo del Quirinale e che dasi potranno scoprire attraverso la ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: la Casa degli italiani nelle case degli italiani, da oggi la visita virtuale del Palazzo** (3)... - TV7Benevento : **Quirinale: la Casa degli italiani nelle case degli italiani, da oggi la visita virtuale del Palazzo** (2)... - TV7Benevento : **Quirinale: la Casa degli italiani nelle case degli italiani, da oggi la visita virtuale del Palazzo**... - infoitinterno : Sergio Mattarella: dal Quirinale alla nuova casa in affitto - Stella72646015 : RT @10clarenc3: Credo che sia giunto il momento delle dimissioni di: @Palazzo_Chigi e che @Quirinale Mandi tutti a casa e indica le elez… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Casa

Affaritaliani.it

La politica non ha scioperato, ieri. Laboriose ma sottotraccia, le grandi manovre per ilemergono carsicamente e permettono di fotografare, sia pure a tratti, uno scenario ... InPd d'......invece è un tema che si gioca inloro. Il dialogo però deve essere fondamentale in politica, necessario per raggiungere obiettivi che servono ai cittadini. C'è la sfida del, deve ...CATANZARO – Per Roberto Occhiuto “il presidente Berlusconi ha dato il meglio di sé in politica estera. Basti pensare a Pratica di Mare, alla stretta di mano tra il presidente Usa e quello della Russia ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha ancora bisogno delle quote rosa, a nessuna donna piace essere considerata una quota ma abbiamo ...