Quirinale, incubo 200 franchi tiratori per Berlusconi Silvio, i problemi vengono dal Cdx (anche Forza Italia) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per Silvio Berlusconi, impegnato costantemente ad aggiornare il pallottoliere della sua corsa al Quirinale, non sono solo rose. E' vero, come ha scritto AffarItaliani.it, che al Centrodestra potrebbero aggiungersi circa novanta voti in arrivo da altri gruppi parlamentari (trenta dai renziani, trenta... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per, impegnato costantemente ad aggiornare il pallottoliere della sua corsa al, non sono solo rose. E' vero, come ha scritto Affarni.it, che al Centrodestra potrebbero aggiungersi circa novanta voti in arrivo da altri gruppi parlamentari (trenta dai renziani, trenta... Segui su affarni.it

Advertising

Affaritaliani : Quirinale, Berlusconi? Incubo 200 franchi tiratori (anche Forza Italia) - atweempoperso : Berlusconi al Quirinale: a gennaio un videomessaggio che si intitolerà 'Un nuovo sogno italiano'. Se sarà eletto, v… - AntoninoMi : Il @pdnetwork sempre più nell'incubo di non toccare palla per elezione Quirinale, ma quando ha i numeri per far ele… - Laila76913893 : RT @dariodangelo91: A chi pensava ieri Enrico #Letta mentre evocava - stigmatizzandolo - il 'modello Leone' per l'elezione al #Quirinale?… - patriziadegioia : RT @dariodangelo91: A chi pensava ieri Enrico #Letta mentre evocava - stigmatizzandolo - il 'modello Leone' per l'elezione al #Quirinale?… -