“Questa parte di Lago Patria è mia”. Caos nel silenzio delle istituzioni, disagi per il canottaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lo striscione affisso dai genitori è eloquente: “qui si allenano i campioni che danno lustro a Giugliano ed all’Italia, intervenite e ridate i pontili ai nostri figli”. Un appello rivolto a Comune e Regione Campania ma al momento ancora senza risposta da parte delle istituzioni. Il Lago Patria vive infatti un’altra situazione paradossale che Questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lo striscione affisso dai genitori è eloquente: “qui si allenano i campioni che danno lustro a Giugliano ed all’Italia, intervenite e ridate i pontili ai nostri figli”. Un appello rivolto a Comune e Regione Campania ma al momento ancora senza risposta da. Ilvive infatti un’altra situazione paradossale cheL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ladyonorato : Questa è la verità: le risorse sanitarie sono in enorme parte impegnate ad iniettare dosi a chiunque si offra… o si… - Palazzo_Chigi : Draghi: Questa ritrovata fiducia nell’Italia da parte dell’Europa e del resto del mondo porta la responsabilità del… - GiuseppeConteIT : «In questa fase l’unico “booster” della crescita è il Superbonus 110%». Lo ha affermato senza mezzi termini Daniele… - _asiaforever_ : io sono incazzata nera non per loro, che sono dei poveracci senza arte né parte ma per il casino che si crea e la c… - FrancescaLupo15 : Questa sarebbe dalla parte delle donne e vuole ricattare, costringere, isolare milioni di donne che da 2 mesi ogni… -