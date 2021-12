Quel veto assurdo sul centrodestra al Quirinale

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incantesimo del. La macumba, il sortilegio che ingabbia il Colle più alto fin dagli albori della seconda Repubblica. La legge non scritta per cui non può esistere un Presidente della Repubblica di. L’editto insindacabile per cui il diritto all’ultima parola sul trono repubblicano spetta al centrosinistra. Altrimenti è regime. Sempre e comunque. Enrico Letta dice che un Capo dello Stato o è frutto di un accordo condiviso, oppure è una ferita per la democrazia. Lo dice oggi che il suo partito non può dare le carte. E’ lo stesso partito che non ha avuto problemi, in passato, ad imporre Napolitano e Mattarella senza accordi condivisi. Loro ieri potevano farlo senza problemi; oggi chi solo immagina di imitarli, aprirebbe la strada all’autoritarismo. Questa la narrazione, stanca e ripetitiva, portata avanti dal Pd quando si parla ...